إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الفيوم

أصيبت 8 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص محمله بالركاب بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين قصر الباسل بدائرة قسم شرطة اطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة اطسا يفيد بورود اشارة من غرفه عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محمله بالركاب بطريق اسيوط الصحراوي الغربي عند كمين قصر الباسل بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى اطسا المركزي.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.