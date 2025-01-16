محافظ الفيوم يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة القضايا الحيوية والخطط المستقبلية، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، واللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارات.

اعتماد خطة استثمارية بقيمة تقارب المليار جنيه

افتتح الاجتماع بمراجعة الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2026، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 992 مليون و627 ألف جنيه. استعرض المحافظ توزيع المخصصات على عدة محاور تشمل النقل، تحسين البيئة، التنمية الحضرية والريفية، والإدارة المحلية. وأكد أهمية تخصيص المشروعات بما يخدم أكبر كتلة سكانية ويربط بين مراكز المحافظة المختلفة. كما أعلن عن عقد جلسات تشاورية مسبقة بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتحديد أولويات كل مركز.

كما ناقش الاجتماع معوقات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2024/2025، والإجراءات المقترحة لتجاوزها وتجنب تكرارها.

موافقة على رسوم جديدة لتحسين الخدمات

وافق المجلس التنفيذي على مقترح تحصيل رسوم بقيمة 1000 جنيه لإصدار شهادات المتغيرات المكانية إلكترونيًا. كما تم إقرار رسوم جديدة تتعلق بوثائق مؤمنة ورسائل نصية إلكترونية، تودع إيراداتها بحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية مع تخصيص نسبة منها للخزانة العامة للدولة.

قضايا ومشروعات حيوية على طاولة النقاش

تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا المتعلقة بالري، التعليم، الطرق، الصرف الصحي، والمواقف العامة. وشدد محافظ الفيوم على تكثيف الجهود لحل مشكلات المياه الأرضية بعزبة الوابور الجديدة وعزبة الصفيح، موجهًا بتشكيل لجان هندسية وفنية لإيجاد حلول جذرية. كما دعا لتكثيف حملات المرور لضبط الحركة المرورية وتخفيف الضغط عن المواطنين.

وفيما يخص مشروعات الري، طالب المحافظ بسرعة تنفيذ أعمال التطهير للمصارف والترع الواقعة داخل الكتلة السكنية حفاظًا على الصحة العامة. كما وجه بدراسة فنية لردم مصرف ملاصق لطريق طامية/ قصر رشوان لتوسعة الطريق وتقليل الحوادث.

تحسين البنية التحتية وتطوير الطرق

وجه المحافظ مديرية الطرق بإجراء معاينات ميدانية للطرق المتضررة، وتنفيذ التدخلات المطلوبة من صيانة وتمهيد لضمان سهولة الحركة. كما أمر بتشكيل لجنة من الجهات المختصة لدراسة مشكلة الصرف الصحي بشارع مصطفى محمود بطامية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

جهود لتحسين الحياة اليومية للمواطنين

اختتم المحافظ الاجتماع بتوجيهات بتسريع تنفيذ المشروعات الخدمية وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، مؤكدًا أن تحسين الخدمات والبنية التحتية يمثل أولوية قصوى لتحقيق التنمية الشاملة في الفيوم.