وكيل وزارة الشباب والرياضة يستقبل رئيس جهاز الموهوبين بالكاراتي

استقبل الأستاذ عادل فهمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، الكابتن أحمد رضوان، رئيس جهاز الموهوبين بالاتحاد المصري للكاراتيه، بمكتبه لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصب وكيل الوزارة.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مديرية الشباب والرياضة والاتحاد المصري للكاراتيه لدعم وتطوير الرياضات الفردية، مع التركيز على لعبة الكاراتيه التي أثبتت جدارتها بتحقيق العديد من الإنجازات على مستوى الجمهورية.

وأكد الأستاذ عادل فهمي، وفقًا لتوجيهات معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن تطوير الرياضة ودعم الموهوبين يأتيان على رأس أولوياته. كما شدد على أهمية تكثيف الجهود لاكتشاف وتنمية المواهب الرياضية في مختلف الألعاب لتحقيق المزيد من النجاحات.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تعزيز سبل التعاون المشترك لدعم الشباب والرياضة في محافظة الفيوم، بما يساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات المستقبلية.