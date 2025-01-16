الاتحاد السكندري يفوز على شباب الضبعة وديًا بسباعية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى على نظيره الضبعه بسبعة أهداف مقابل لا شيء فى المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر اليوم على ملعب الفريق السكندرى بفرع سموحه.

وسجل أهداف الاتحاد السكندرى كلا من: يوسف أسامه نبيه، إسلام سمير، محمد المغربى، ايمانويل ابيه، كريم الديب، عمرو جمعه، مؤمن شريف لاعب فريق 2005.

وحرص طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى على اعطاء الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للوقوف على مستواهم.

ومن المنتظر أن تعقد جلسة بين محمد مصيلحى رئيس النادى وطلعت يوسف المدير الفني لتحديد احتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.  

ويلتقى الاتحاد السكندرى خارج ملعبه مع نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل دورى نايل.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادي عشر فى جدول المسابقة برصيد 9 نقاط.
 

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