إصابة 19 في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 19 مواطن في حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عند دخلة ميدوم، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عند دخلة ميدوم، في نطاق محافظة الفيوم، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 19 مواطن، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.