إصابة 19 في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

محافظات
اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

أصيب 19 مواطن في حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عند دخلة ميدوم، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عند دخلة ميدوم، في نطاق محافظة الفيوم، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 19 مواطن، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 

 

 

 

بينهم أطفال... إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمصرف مائي في الفيوم

الفيوم اصابة 19 مواطن حادث تصادم سيارتين طريق اسيوط الغربى بالفيوم ميدوم مستشفى الفيوم العام
Elfagr.org

الأكثر قراءة

خالد الغندور: رحيل خمس لاعبين عن مودرن سبورت في الميركاتو الشتوي و٤ صفقات جديدة

جماهير الزمالك تسخر من جوميز بعد الهزيمة المذلة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

خالد الغندور: الشمال القطري لا يُمانع التعاقد مع أكرم توفيق في يناير ولكن

أوشاكوف: ننتظر بهدوء أن يأخذ فريق ترامب مكانه ثم سنرى ما سيحدث

شبيبة القبائل يرفض بيع لاعبه بعد اهتمام الأهلي

أشرف حمادة إمام: أبارك لزيزو لتخطيه أهداف والدي..وهو أفضل لاعب حاليا في مصر

عاجل | أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس (ختام التعاملات)