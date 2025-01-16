انتهت اليوم 5 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث، فيما تختتم مواجهات الجولة بإقامة مباراة وحيدة غدا تجمع نادى مطرطارس وضيفه نادى سيلا.

سقوط بنى سويف وساحة الفيوم بالجولة 13 بالقسم الثالث

سقط مركز شباب سنورس فى فخ الخسارة امام ضيفه نادى جولدن جيت بنتيجة 5/2، ليتوقف رصيد سنورس عند النقطة 12 فيما ارتفع رصيد جولدن جيت للنقطة 26.

وسقط نادى بنى سويف فى فخ الخسارة بهدف نظيف أمام ضيفه نادى عاملين غارب بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز التنمية الشبابية بشرق النيل ببنى سويف، ليتوقف رصيد بنى سويف عند 22 نقطة فيما ارتفع رصيد عاملين غارب للنقطة 21.

وسقط مركز شباب الفيوم فى فخ الخسارة بملعبه أمام ضيفه نادى اهلى الغرق بنتيجة 2/1، ليتوقف رصيد مركز شباب الفيوم عند 6 نقاط فيما ارتفع رصيد اهلى الغرق للنقطة 22.



وتعادل إيجابيا نادى ابو كساة أمام ضيفه مركز شباب الواسطى بنتيجة 1/1 بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الاسيوطى، ليرتفع رصيد ابو كساة للنقطة 18 فيما ارتفع رصيد مركز شباب الواسطى للنقطة 13.



وتعادل إيجابيا مركز شباب سمسطا أمام ضيفه مركز شباب ابشواى بنتيجة 2 / 2، ليرتفع رصيد سمسطا للنقطة 13 فيما ارتفع رصيد ابشواى للنقطة 18.



فيما تختتم لقاءات الجولة غدا الجمعه حيث يستضيف نادى مطرطارس شقيقه نادى سيلا بملعب مركز شباب سنورس، ويحتل مطرطارس المركز الثانى عشر برصيد 4 نقاط فيما يحتل سيلا المركز الأول برصيد 28 نقطة.



جدول ترتيب المجموعة

1 - سيلا 28 نقطة.

2 - جولدن جيت 26 نقطة.

3 - اهلى الغرق 22 نقطة

4 - بنى سويف 22 نقطة

5 - عاملين غارب 21 نقطة.

6 - ابو كساة 18 نقطة.

7 - ابشواى 18 نقطة.

8 - مركز شباب الواسطى 13 نقطة.

9 - سمسطا 13 نقطة.

10 - سنورس 12 نقطة.

11 - مركز شباب الفيوم 6 نقاط.

12 - مطرطارس 4 نقاط.