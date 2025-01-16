محافظ الفيوم: تنفيذ 1201 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" بتكلفة 19.7 مليار جنيه

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إنجاز 1201 مشروعًا في إطار المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تطوير الريف المصري.

شملت هذه المشروعات قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بتكلفة إجمالية بلغت 19.7 مليار جنيه، بهدف تحسين البنية التحتية وتقديم حلول جذرية للمشكلات التي عانى منها سكان القرى لفترات طويلة.

مشروعات مكتملة وأخرى قيد التنفيذ

وأوضح المحافظ أن 873 مشروعًا قد اكتملت بالفعل ودخلت الخدمة، بينما يجري العمل على إنهاء 328 مشروعًا آخرين وفق الجداول الزمنية المحددة. تشمل المشروعات تنفيذ مجمعات خدمية حكومية وزراعية، حيث تم إنشاء 40 مجمعًا بتكلفة 547 مليون جنيه، وتم تشغيل معظمها بنسبة تنفيذ 100%.

قطاعات متنوعة لخدمة المواطن

الصرف الصحي ومياه الشرب

بلغت مشروعات الصرف الصحي 224 مشروعًا بتكلفة 7.5 مليار جنيه، منها 36 مشروعًا مكتملًا في مركز إطسا و49 مشروعًا في يوسف الصديق. كما تم الانتهاء من 128 مشروعًا من أصل 131 مشروعًا لتطوير مياه الشرب، بتكلفة تجاوزت 1.3 مليار جنيه.

الصحة والإسعاف

شهد قطاع الصحة تنفيذ 63 مشروعًا بتكلفة 1.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 19 نقطة إسعاف جديدة بتكلفة 126 مليون جنيه، لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للمواطنين.

الأبنية التعليمية والكهرباء

تم الانتهاء من 155 مشروعًا لتطوير الأبنية التعليمية بتكلفة 320 مليون جنيه، بينما يجري تنفيذ 126 مشروعًا في قطاع الكهرباء بتكلفة تجاوزت 5 مليارات جنيه، مع الانتهاء من نسبة كبيرة منها.

الطرق والنقل

في قطاع الطرق، يجري العمل على 71 مشروعًا لتحسين الطرق الداخلية والخارجية بتكلفة 1.1 مليار جنيه، لضمان سهولة التنقل وتحسين جودة الحياة.

مشروعات إضافية

الغاز الطبيعي: تنفيذ 42 مشروعًا بتكلفة 692 مليون جنيه، مع دخول العديد من المشروعات الخدمة.

تنفيذ 42 مشروعًا بتكلفة 692 مليون جنيه، مع دخول العديد من المشروعات الخدمة. الشباب والرياضة: الانتهاء من 68 مشروعًا بتكلفة 320 مليون جنيه.

الانتهاء من 68 مشروعًا بتكلفة 320 مليون جنيه. الاتصالات والبريد: تنفيذ 163 مشروعًا لتحسين خدمات الاتصالات والبريد، بتكلفة 576 مليون جنيه.

تنفيذ 163 مشروعًا لتحسين خدمات الاتصالات والبريد، بتكلفة 576 مليون جنيه. الموارد المائية: الانتهاء من 75 مشروعًا لتبطين الترع وإنشاء الكباري بتكلفة 280 مليون جنيه.

الحياة الكريمة للجميع

أكد محافظ الفيوم أن مبادرة "حياة كريمة" تسير بخطى ثابتة لتحقيق أهدافها، من خلال مشروعات متعددة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بما يعكس رؤية القيادة السياسية في تطوير الريف المصري والارتقاء بحياة أبنائه.