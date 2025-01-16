محافظ الفيوم: تنفيذ 1201 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" بتكلفة 19.7 مليار جنيه

محافظات
بوابة الفجر

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إنجاز 1201 مشروعًا في إطار المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تطوير الريف المصري.

شملت هذه المشروعات قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بتكلفة إجمالية بلغت 19.7 مليار جنيه، بهدف تحسين البنية التحتية وتقديم حلول جذرية للمشكلات التي عانى منها سكان القرى لفترات طويلة.

txt

محافظ الفيوم يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

txt

وكيل أوقاف الفيوم يتابع اختبارات المتقدمين لفتح الكتاتيب بمسجد ناصر الكبير

مشروعات مكتملة وأخرى قيد التنفيذ

وأوضح المحافظ أن 873 مشروعًا قد اكتملت بالفعل ودخلت الخدمة، بينما يجري العمل على إنهاء 328 مشروعًا آخرين وفق الجداول الزمنية المحددة. تشمل المشروعات تنفيذ مجمعات خدمية حكومية وزراعية، حيث تم إنشاء 40 مجمعًا بتكلفة 547 مليون جنيه، وتم تشغيل معظمها بنسبة تنفيذ 100%.

قطاعات متنوعة لخدمة المواطن

الصرف الصحي ومياه الشرب

بلغت مشروعات الصرف الصحي 224 مشروعًا بتكلفة 7.5 مليار جنيه، منها 36 مشروعًا مكتملًا في مركز إطسا و49 مشروعًا في يوسف الصديق. كما تم الانتهاء من 128 مشروعًا من أصل 131 مشروعًا لتطوير مياه الشرب، بتكلفة تجاوزت 1.3 مليار جنيه.

الصحة والإسعاف

شهد قطاع الصحة تنفيذ 63 مشروعًا بتكلفة 1.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 19 نقطة إسعاف جديدة بتكلفة 126 مليون جنيه، لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للمواطنين.

الأبنية التعليمية والكهرباء

تم الانتهاء من 155 مشروعًا لتطوير الأبنية التعليمية بتكلفة 320 مليون جنيه، بينما يجري تنفيذ 126 مشروعًا في قطاع الكهرباء بتكلفة تجاوزت 5 مليارات جنيه، مع الانتهاء من نسبة كبيرة منها.

الطرق والنقل

في قطاع الطرق، يجري العمل على 71 مشروعًا لتحسين الطرق الداخلية والخارجية بتكلفة 1.1 مليار جنيه، لضمان سهولة التنقل وتحسين جودة الحياة.

txt

وكيل تعليم الفيوم... استبعاد رئيس لجنة وإحالة أعضاء كنترول مدرسة بأبشواي

txt

مشاجرة عائلية حول قطعة أرض في الفيوم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

مشروعات إضافية

  • الغاز الطبيعي: تنفيذ 42 مشروعًا بتكلفة 692 مليون جنيه، مع دخول العديد من المشروعات الخدمة.
  • الشباب والرياضة: الانتهاء من 68 مشروعًا بتكلفة 320 مليون جنيه.
  • الاتصالات والبريد: تنفيذ 163 مشروعًا لتحسين خدمات الاتصالات والبريد، بتكلفة 576 مليون جنيه.
  • الموارد المائية: الانتهاء من 75 مشروعًا لتبطين الترع وإنشاء الكباري بتكلفة 280 مليون جنيه.

الحياة الكريمة للجميع

أكد محافظ الفيوم أن مبادرة "حياة كريمة" تسير بخطى ثابتة لتحقيق أهدافها، من خلال مشروعات متعددة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بما يعكس رؤية القيادة السياسية في تطوير الريف المصري والارتقاء بحياة أبنائه.

أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماع المجلس التنفيذي المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة 320 مليون جنيه تطوير الريف المصري تحسين البنية التحتية مشروعات الصرف الصحي

مواد متعلقة

وكيل وزارة الشباب والرياضة يستقبل رئيس جهاز الموهوبين بالكاراتي

محافظ الفيوم يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

محافظ الفيوم يعلن عن انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة بيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة

محافظ الفيوم يتفقد قافلة طبية شاملة بقرية النزلة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

أوقاف الفيوم.. ندوة علمية تناقش فضل وآداب ممارسة المهن في الإسلام

انعقاد مقارئ الأئمة بالفيوم لتعزيز تدبر القرآن الكريم

وكيل الشباب والرياضة بالفيوم يستقبل ممثلي "إرادة شباب مصر"

الأوقاف تفتتح مسجدين جديدين بالفيوم ضمن خطة إعمار بيوت الله

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي لبحث اتفاق تبادل الرهائن في غزة

جروس يعلق على الفوز أمام الحدود ومشاركة الجزيري وإصابة الونش

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

13 يونيو.. موعد عرض فيلم How to Train Your Dragon

هنا الزاهد تحتل المركز الأول ضمن الأكثر مشاهدة عبر منصة Watch it

"نتيجة تاريخية" الهلال يسحق الفتح 9-0 في دوري روشن السعودي

جردوه من ملابسه وقتلوه ورموه"..أسرة تاجر مواشي تكشف قتله على يد جزارين أرض اللواء(فيديو وصور)

رئيس مركز ومدينة سيوة يتابع حملة الإعلانات الغير مرخصة