وكيل تعليم قنا: انتهاء كافة الاستعدادات لامتحان الشهادة الإعدادية

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بوابة الفجر

أوضح هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن أجواء الامتحانات سارت في انضباط وهدوء ولم تسجل غرفة العلميات  " التي تضم الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام ومديرو المراحل التعليمية ومدير إدارة الاحصاء والتطوير التكنولوجي والعلاقات العامة والأمن " عن امتحانات يوم الخميس أي شكاوى تتعلق بالجانب الإداري الخاص بتنظيم اللجان وتوافد الطلاب عليها أو الجانب الفني المتعلق بمواصفات أسئلة الامتحان وأداء طلاب الصف الثاني الثانوي امتحاناتهم باستخدام التابلت في غالبية اللجان.

وفي نفس السياق انهت لجان الشهادة الاعدادية استعداداتها لاستقبال الطلاب بعد غد السبت 18 يناير لأداء امتحان مادة اللغة العربية في ضوء  توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والتنسيق مع الأجهزة المعنية بمديرية أمن قنا والوحدات المحلية ومديرية الصحة  لتوفير سبل التأمين والاشتراطات الصحية  الواجبة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات وفق الضوابط المحددة قانونًا.

أجواء الامتحانات أدية أسئلة استخدام التابلت احصاء أداء ألا اشتراط استعدادا استعدادات أسئلة الامتحان استخدام استعداد أعداد استقبال استقبال الطلاب الـ اشتراطات اعدادي الاعداد الإعدادية الاشتراطات الصحية الاعدادي الاشتراطات الأم الامتحان الامتحانات الاستعداد التعليم العام التطوير التكنولوجي التعلي التربية و البية الاستعدادات الأمن

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