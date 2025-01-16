بتهمة التشهير.. 4 أيام على ذمة التحقيقات لشاب ابتز خطيبته السابقة ونشر بصورها على فيسبوك

قررت النيابة العامة بمحافظة الفيوم، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتهديد وابتزاز خطيبته السابقه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، «فيس بوك» عن طريق نشر صورها وعائلتها، وتوجيه السب والقذف لهم، وتهديد الفتاة برسائل إلكترونية.

وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.



ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي شاب يدعي "هشام.م.ك "متهم بالتشهير بخطيبته السابقة، وتهديدها بنشر صورها علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فسخت الخطوبة من ناحيتها، واستمر تهديده لها مدة زادت عن خمس سنوات حتي تمكنت من الحصول علي حكم قضائي ضده، تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام من تنفيذ الحكم اليوم.



كانت "منار" قد تعرضت علي مدار5 سنوات من التهديدات المستمرة والتشهير الابتزاز من "هـ. م. ك.ح" من محافظة الفيوم. ووصل الأمر إنه استأجر بلطجية لتهديدها، وحرك العديد من القضايا الكيدية اللي تم حفظها.