الزمالك يقتنص فوزا صعبًا أمام حرس الحدود في الدوري

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

انتهت أحداث مباراة الزمالك أمام نظيره حرس الحدود وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وحقق الفارس الأبيض فوزا هاما بثلاثية مقابل هدفين في مباراة شهدت 3 ركلات جزاء.

أحداث المباراة

أحمد السيد زيزو استطاع تسجيل هدف المباراة الأول في الدقيقة ١٢ من عمر المباراة.
وعادل أشرف روقا النتيجة لصالح حرس الحدود بعد احتساب ركلة جزاء سددها في الدقيقة ٢٥.

وقبل نهاية الشوط الأول أضاف مصطفى شلبي ثاني أهداف الزمالك في الدقيقة ٣٦.

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هدف الزمالك الثاني رفع المعنويات ليسجل هدفه الثالث بعد ركلة جزاء في الدقيقة ٦ من الوقت بدلا من الضائع.

واستمر تقدم الزمالك حتى احتسب القلاوي ركلة جزاء ثالثة في المباراة لحرس الحدود سجلها محمد ممدوح ٨٦.
وبهذه النتيجة احتل الزمالك وصافة الدوري برصيد ١٧ بينما احتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد ٦ نقاط.
 

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