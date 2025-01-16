ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم زراعي ملوي جنوب المنيا

شهد الطريق الزراعي أمام مدخل قرية الروضة التابعة لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص وسيارة بسبب السرعة الزائدة.

أسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين تم نقل المصابين لمستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة ونقل الجثث لمشرحة المستشفى، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة بالطريق الزراعي وتحديدًا أمام مدخل قرية الروضة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

سيارات الأسعاف تنقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي

على الفور انتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات الأولية وفاة 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المتوفين والمصابين

ضمت أسماء المتوفين كل من: حميدة عبدالمنعم عبدالعاطي، 53 سنة، محمود سعد مرسي، 29 سنة، أحمد علي محمد، 25 سنة، و2 آخرين مجهولي الاسم والعنوان، بينما المصابون هم: بهاء الدين إبراهيم سيد، 56 سنة، منى حسانين حكيم، 50 سنة، جمال خلف حسين، 38 سنة، حجاج محمد جاد، 21 سنة، منى مختار محمد، 32 سنة، هويدا فوزي فخري، 43 سنة، هناء مداح أحمد، 34 سنة، كريمان طه عليوة، 43 سنة.

وأصيب: رضا أحمد عبدالحليم، 43 سنة، نجلاء فوزي فخري، 32 سنة، وشقيقتها "ماجدة" 38 سنة، فريدة علي ممدوح، 3 سنوات، مداح أحمد عبدالحليم، 65 سنة، منصور علي عبدالسلام، 29 سنة، طفل مجهول 7 سنوات.