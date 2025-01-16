قافلة طبية مجانية تستهدف 485 مريضًا بالفيوم

نظّمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم بالتعاون مع جمعية الأورمان قافلة طبية مجانية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 485 مريضًا من غير القادرين في قرية أبو كساه بمركز أبشواي، بالإضافة إلى قرى منيا الحيط والجعافرة وعزبة قلمشاه بمركز إطسا.

جاء ذلك ضمن جهود مشتركة مع المستشفى الجامعي بالفيوم وبرعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

أوضحت الدكتورة شيرين فتحي، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن القافلة نُفذت وفق خطة مسحية شاملة تستهدف الوصول إلى العزب والنجوع الأكثر احتياجًا. وأكدت أن الأسر المستفيدة من القافلة هي الأسر الأولى بالرعاية، وخاصة التي بلا عائل أو تضم أرامل وأيتام، بالإضافة إلى الأسر التي يعجز عائلها عن العمل بسبب ظروف صحية.

من جانبه، صرّح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت خدمات طبية متكاملة شملت الفحوصات الطبية، الأشعة، والتحاليل بالمجان.

كما تحملت الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، وتم صرف الأدوية اللازمة للمحتاجين.

وأشار إلى إجراء عمليات جراحية مجانية في مجالات العيون والقلب، بما في ذلك جراحات المياه البيضاء والزرقاء، جراحات الشبكية، زرع القرنية، بالإضافة إلى تقديم الأجهزة التعويضية للمحتاجين.

وأضاف اللواء شعبان أن جمعية الأورمان بمحافظة الفيوم لا تقتصر جهودها على تنظيم القوافل الطبية فقط، بل تمتد لتشمل تنفيذ مشروعات تنموية خيرية، مثل تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات، بهدف دعمهن اقتصاديًا وتحسين جودة حياتهن.

تأتي هذه المبادرات ضمن رؤية شاملة تستهدف تحقيق التكافل الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الريفية بمحافظة الفيوم.