"زراعة النواب" توصي بتشكيل لجنة لبحث آلية فحص الخضر والفاكهة الموجهة للاستهلاك المحلي

الفجر السياسي
صورة أرشيفية لـ اللجنة
صورة أرشيفية لـ اللجنة

بحثت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم الديب، بشأن تراجع دور المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والهيئة القومية لسلامة الغذاء فى فحص الخضر والفاكهة بالأسواق المصرية الموجهة للاستهلاك المحلى للتأكد من صلاحيتها أسوة بالصادرات الزراعية.


من جانبه استعرض عضو مجلس النواب طلب الإحاطة، موضحًا تراجع دور المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات فى فحص الخضر والفاكهة الموجهة للاستهلاك المحلى بالأسواق المصرية على الرغم من القيام بدوره تجاه الصادرات الزراعية، فضلا عن غياب الدور الرقابى للهيئة القومية لسلامة الغذاء.


وتابع الديب:" تعد مصر من أكثر الدول استهلاكا للمبيدات والكيماويات بسبب ضعف الوعى لدى الزارع المصرى والإسراف الزائد فى استخدام المبيدات والأسمدة بما يضر بمساحة الرقعة الزراعية.

وعقب ممثلو الحكومة موضحين أنه يتم  تحليل أكثر من 1500 عينة غذائية فى اليوم، كما يتم افتتاح أفرع جديدة للمعمل بمحافظات الإسماعيلية وبنى سويف والنوبارية في الوقت الذي تختص هيئة سلامة الغذاء بالمراقبة على سلامة الأغذية بعد الحصاد مع إحكام الرقابة عن الأغذية المستوردة وتحليل عينات منها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ويتم رد غير المناسب منها إلى الدول الموردة أو إعدامها، ويتم سحب عينات من الصادرات الزراعية المصرية لتحليلها والتأكد من جودتها قبل تصديرها.


وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بإعداد خطة مشتركة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة التنمية المحلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال شهر من تاريخه لوضع رؤية واضحة فى ضوء الإمكانيات المتاحة لحل المشكلات سالفة الذكر.

استخدام المبيدات الهيئة القومية الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادرات الزراعية المصرية الصادرات الزراعية الزراعة واستصلاح حل المشكلات سحب عينات

مواد متعلقة

مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات (تفاصيل)

"صناعة النواب" تناقش ملف إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج

تعرف على المادة المنظمة لاستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة

لهذا السبب.. البرلمان يرفض إضافة زوجة المتهم وأولاده القصر لقرار منع التصرف بالأموال

تفاصيل لقاء رئيس النواب بنقيب الأطباء لمناقشة مستجدات مشروع قانون المسئولية الطبية

كيف مكن القانون مأمور الضبط القضائي من استجواب المتهم في حالات معينة؟

تعرف على نص مشروع قانون مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان

بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف قانون مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي لبحث اتفاق تبادل الرهائن في غزة

جروس يعلق على الفوز أمام الحدود ومشاركة الجزيري وإصابة الونش

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

13 يونيو.. موعد عرض فيلم How to Train Your Dragon

هنا الزاهد تحتل المركز الأول ضمن الأكثر مشاهدة عبر منصة Watch it

رئيس مركز ومدينة سيوة يتابع حملة الإعلانات الغير مرخصة

جردوه من ملابسه وقتلوه ورموه"..أسرة تاجر مواشي تكشف قتله على يد جزارين أرض اللواء(فيديو وصور)

"نتيجة تاريخية" الهلال يسحق الفتح 9-0 في دوري روشن السعودي