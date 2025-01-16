تصادم سيارتي ميكروباص بالفيوم يُسفر عن إصابة 19 شخصًا

شهد طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص عند مدخل ميدوم، ما أدى إلى إصابة 19 مواطنًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، بلاغًا من مأمور مركز طامية يفيد بوقوع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم. وأظهرت المعاينة الأولية إصابة 19 شخصًا بجروح متفاوتة.

حررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب مهندس فني لبحث أسباب الحادث، وتحديد المسؤولية عن التصادم. كما طلبت النيابة إعداد تقرير مفصل عن حالة السيارتين ومدى توفر عوامل الأمن والمتانة بهما.

إجراءات المرور للحد من الحوادث

مع اقتراب فصل الشتاء وظهور الشبورة المائية، وضعت الإدارة العامة للمرور عدة إجراءات للحد من حوادث الطرق، منها:

تفويج السيارات: تجمع سيارات المرور المركبات في مجموعات وتسير معًا في فوج واحد بسرعات منخفضة. إضاءة الطريق: وضع سيارتين مجهزتين بفنار للسير أمام السيارات لتوضيح الرؤية. تهدئة الحركة: يعمل رجال المرور على تهدئة سرعة المركبات أثناء الشبورة. متابعة مستمرة: غرفة العمليات تتواصل مع الضباط المنتشرين لمراقبة الأوضاع ميدانيًا لحين تلاشي الشبورة.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة للحد من الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين على الطرق السريعة.