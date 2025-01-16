الفيوم: لقاء جماهيري بطامية لحل شكاوى المواطنين وتحسين الخدمات

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بوابة الفجر

عقد كامل غطاس، السكرتير العام لمحافظة الفيوم، وسالم فتيح، رئيس مركز ومدينة طامية، لقاءً جماهيريًا بعنوان "خدمة المواطنين"، بهدف الاستماع إلى شكاوى أهالي المركز والاستجابة السريعة لمطالبهم، في إطار توجيهات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شهد اللقاء حضور ناجي سعد، نائب رئيس المركز لشئون القرى، وخميس حسين، سكرتير عام المركز، إلى جانب مديري الإدارات التنفيذية المختلفة بمركز طامية، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، وعدد كبير من الأهالي الذين قدموا شكاوى متنوعة.

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وفي كلمته، شدد كامل غطاس على أهمية تقديم خدمات متميزة للمواطنين ووضعها على رأس أولويات العمل بكل وحدة محلية، مؤكدًا أن التواصل المستمر مع الأهالي هو أساس نجاح منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة.

شكاوى ومطالب متنوعة تنوعت مطالب المواطنين التي تم بحثها خلال اللقاء، حيث تضمنت:

  • توفير معاشات "تكافل وكرامة" ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.
  • منح تراخيص الأكشاك وفق الضوابط المنظمة بالتعاون مع مجالس المدن.
  • دعم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع جهاز المشروعات والجمعيات الأهلية.
  • توفير فرص عمل للشباب في القطاع الخاص بالتنسيق مع مديرية العمل.
  • إجراء الفحص الطبي للحالات المرضية بالتعاون مع مديرية الصحة.
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وأكد السكرتير العام على أهمية التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة لتلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع وفعال، مشيدًا بدور القيادات المحلية في تيسير الإجراءات وإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات المطروحة.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والجهاز التنفيذي بالمحافظة، وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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