تشكيل المصري لمباراة فاركو بالجولة الثامنة من الدوري

الفجر الرياضي
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الثامنة من  الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فاركو والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

تشكيل المصري لمباراة فاركو بالجولة الثامنة من الدوري 

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى،  أحمد عيد،  محمد هاشم، خالد صبحي  ، حسن علي لخط الظهر، محمد مخلوف،  يوسف الجوهري  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، أحمد القرموطي، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، كريم العراقي،  عمرو سعداوي،  محمد دبش، سامادو أتدجيكو، خالد الغندور، كريم بامبو، سمير فكري، صلاح محسن.

خالد الغندور: جروس يرحب برحيل الزناري عن الزمالك

أحمد عبد الحليم: تعودنا على وجود زيزو مع الأبيض.. وعبد الله السعيد يبحث عن المجد في الزمالك

ويضم الطاقم  التحكيم لهذه المباراة كل من محمد الصباحي حكمًا للساحة ومعه كل من أحمد نوفل وإيهاب فكري  كمساعدين، بالإضافة إلى محمود منصور   حكمًا رابعًا، فيما يتولى خالد جمال الغندور مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله محمد عبد الحافظ.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.

مواد متعلقة

الزمالك يقتنص فوزا صعبًا أمام حرس الحدود في الدوري

الزمالك يفاجئ جروس بهذا القرار بشأن التعاقد مع صفقات جديدة

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي لبحث اتفاق تبادل الرهائن في غزة

جروس يعلق على الفوز أمام الحدود ومشاركة الجزيري وإصابة الونش

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

13 يونيو.. موعد عرض فيلم How to Train Your Dragon

هنا الزاهد تحتل المركز الأول ضمن الأكثر مشاهدة عبر منصة Watch it

رئيس مركز ومدينة سيوة يتابع حملة الإعلانات الغير مرخصة

جردوه من ملابسه وقتلوه ورموه"..أسرة تاجر مواشي تكشف قتله على يد جزارين أرض اللواء(فيديو وصور)

"نتيجة تاريخية" الهلال يسحق الفتح 9-0 في دوري روشن السعودي