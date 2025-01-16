جراحة العيون تنجح فى إجراء 118 عملية مياه بيضاء بجامعة سوهاج

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جانب من التفقد
جانب من التفقد

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات القافلة الطبية التى نظمتها الجامعة بالتعاون مع نادي روتاري المعادي و سوهاج، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور  أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور الاحمدي السمان رئيس قسم العيون والدكتورة ايمان سلام رئيسة القافلة، واللواء هاني نبيه رئيس روتاري سوهاج.ونخبة من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس.

وأشاد النعماني بالتعاون مع نادي روتاري وما تقدمه من خدمات وفعاليات مشترك تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع وخاصة الفئات الاولى بالرعاية، مضيفًا ان قسم طب وجراحة العيون بمستشفى سوهاج الجامعي نجح في تحقيق إنجاز طبي متميز وإجراء 118 عملية مياه بيضاء بالمجان، وذلك خلال يومين فقط ضمن فعاليات.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي إنه شارك في إجراء العمليات نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم، الذين أظهروا كفاءة عالية في إنجاز هذا العدد الكبير من العمليات في وقت قياسي، وسط تنظيم دقيق وإدارة متميزة للقافلة، حبث قدم نادي روتاري التمويل اللازم للقافلة من مستلزمات طبية وعدسات مجانًا.

وذكر الدكتور احمد كمال أن القافله ساهمت في تقليل قوائم الانتظار وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى الذين يعانون من مشكلات بالعين، حيث جاء هذا التعاون لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور الاحمدي حمد السمان ان فعاليات القافلة تضمنت إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمرضي من إشاعات وتحاليل وذلك على مدار يومي 13 و14يناير، ثم استكملت القافلة أعمالها بإجراء العمليات الجراحية يومي 15و16 يناير في أربع غرف عمليات مستقلة، تم تجهيزها بأحدث التقنيات، بما في ذلك أجهزة الميكروسكوبات الجراحية وأجهزة تفتيت المياه البيضاء بالموجات فوق الصوتية وزراعة العدسات اللينة داخل العين، وهو ما رفع نسب نجاح العمليات إلى المستويات العالمية.

وثمن كلًا من الدكتورة إيمان سلام، واللواء هاني نبيه جهود المستشفى في تقديم خدمات طبية متميزة، مؤكدين حرص النادي على دعم المبادرات الصحية التي تُساهم في تحسين حياة المواطنين.

سوهاج جامعة سوهاج جراحة العيون نادى روتارى

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