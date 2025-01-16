محافظ القليوبية يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينتي قها والخانكة

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينتي قها والخانكة والذي جرى إعداده بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار تحديث 8 مدن بمحافظة القليوبية وهم الخانكة وقها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية وطوخ وشبني القناطر وقليوب وبنها.

وأوضح بيان صادر عن محافظة القليوبية، اليوم، أن أهم مخرجات المخططات الاستراتيجة والأحوزة العمرانية والتي تهدف إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي والحد من النمو العشوائي بمناطق الامتداد العمراني لتحسين الصورة الجمالية تماشيًا مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة باعتبارها قطب تنموي جاذب للاستثمار والأنشطة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها.

وجاء الاعتماد بحضور اللواء ايهاب حسن سراج الدين واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والمهندسة منال زين العابدين مدير ادارة التخطيط العمراني.

وأكد المحافظ على أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط الاستراتيجى للمدينة مؤكدا على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة،وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.