"نتيجة تاريخية" الهلال يسحق الفتح 9-0 في دوري روشن السعودي

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فريق الفتح بتسع أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الهلال والفتح

وبدأت صافرة انطلاق مباراة الهلال والفتح برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وارتطمت كرة محمد سباعي بالعارضة ليضيع الهدف الأول للفتح في الدقيقة 19 وسجل كوليبالي الهدف الأول للهلال في الدقيقة 20 صنع سالم وعادل تافاريس النتيجة للفتح في الدقيقة 23 ولكن تم الغاؤه للتسلل وسجل لودي الهدف الثاني في الدقيقة 39 صنع سالم وسدد ليوناردو ضربة جزاء في الدقيقة 45 وعاد سافيتش بالهدف الرابع في الدقيقة 45 وانتهى الشوط الأول 4/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل ليوناردو الهدف الخامس في الدقيقة 54 صنع سالم وعاد ليوناردو بالهدف السادس في الدقيقة 65 صنع نيفيز وسجل الحمدان الهدف السابع في الدقيقة 89 صنع كانسيلو وعاد مالكوم بالهدف الثامن في الدقيقة 90 صنع الحمدان وأحرز عبدالواحد الهدف التاسع بالخطأ بمرماه في اخر دقائق المباراة وانتهت المباراة 9/0.

