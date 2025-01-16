شاهد أهداف مباراة الهلال والفتح (9-0) في الدوري السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فريق الفتح بتسع أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الهلال والفتح

وسجل كوليبالي الهدف الأول للهلال في الدقيقة 20 صنع سالم الدوسري.

وسجل لودي الهدف الثاني في الدقيقة 39 صنع سالم وسدد ليوناردو ضربة جزاء في الدقيقة 45 وعاد سافيتش بالهدف الرابع في الدقيقة 45.

وسجل ليوناردو الهدف الخامس في الدقيقة 54 صنع سالم وعاد ليوناردو بالهدف السادس في الدقيقة 65 صنع نيفيز وسجل الحمدان الهدف السابع في الدقيقة 89 صنع كانسيلو.

وعاد مالكوم بالهدف الثامن في الدقيقة 90 صنع الحمدان وأحرز عبدالواحد الهدف التاسع بالخطأ بمرماه في اخر دقائق المباراة وانتهت المباراة 9/0.

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة بعد تحقيق 13 فوز وتعادل بلقاء وخسر مرة بينما ظل الفتح في المركز الأخير برصيد 6 نقاط حيث انتصر خلال مباراة وتعادل بثلاثة وهزم بأحد عشر.
 

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