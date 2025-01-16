عاجل.. تعرف على آخر تطورات سعر الدولار في مصر اليوم الخميس

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهد سعر الدولار تراجعًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025، حيث انخفض بنحو 3 قروش في البنوك.

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استقرار سعر الجنيه المصري أمام عملات دول البريكس بعد قمة 2024

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سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 16-1-2025 بالبنك المركزي


 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.31 جنيه للشراء و50.44 جنيه للبيع.


 

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.


 

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

 

حقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

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