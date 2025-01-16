عاجل.. تعرف على آخر تطورات سعر الدولار في مصر اليوم الخميس

شهد سعر الدولار تراجعًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الخميس 16 يناير 2025، حيث انخفض بنحو 3 قروش في البنوك.





سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.31 جنيه للشراء و50.44 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.