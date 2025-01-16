فريق طبي ببني سويف التخصصي يجري جراحة ناجحة لتصحيح تشوه بساق مريضة

أجرى فريق طبي بقسم جراحة العظام في مستشفى بنى سويف التخصصى، بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير المستشفى، عملية جراحية لتصحيح تشوه في مفصل الركبة لمريضة.

وقال الدكتور أحمد صادق، مدير عام مستشفي بني سويف التخصصي، إن الفريق الطبي بقسم العظام في المستشفى نجح في إجراء عملية جراحية ناجحة لتصحيح تشوه في مفصل الركبة لمريضه تبلغ من العمر 43 عام، مما أدى إلى تغيير حياة المريضة بشكل جذري.

وأشار «صادق» إلى أن المريضة حضرت للعيادات الخارجية تعاني من إعوجاج بالساق اليمني وصعوبة بالحركة وآلام مستمرة بالساق اليمنى نتيجة تشوه في مفصل الركبة، لافتًا إلى أنه تم عمل تقييم للحالة وإجراء عدد من الفحوصات اللازمة واستخراج قرار العلاج علي نفقة الدولة للمريضة تمهيدا لإجراء العملية.

وأوضح مدير مستشفى بنى سويف التخصصى، أن الجراحة تمت بنجاح تام، وقد تماثلت المريضة للشفاء واستعادت قدرتها على الحركة بشكل طبيعي بفضل الجهود المبذولة من قِبل الفريق الطبي، حيث تم إجراء العملية بإستخدام أحدث التقنيات الجراحية المتقدمة، مما يعكس كفاءة الطاقم الطبي، وتطور الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفي تحت إشراف ودعم أمانة المراكز الطبية المتخصصة تحت قيادة الدكتورة مها ابراهيم، رئيس الأمانة.

وأضاف أن نجاح العملية الجراحية للمريضة يؤكد الدور الريادي لمستشفى بني سويف التخصصي في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة وخدمة المرضى على أعلى مستوى لمرضي محافظة بني سويف، موجهًا الشكر لفريق العمل القائم بالعمليه المكون من الأطباء « حمادة سعد، استشاري ورئيس قسم العظام بالمستشفي، وأحمد بهاء، أخصائي العظام، وشادي عادل، أخصائي العظام، ومحمد عبدالنبي، أخصائي التخدير، وفريق التمريض رضا شندي، وشروق سعد».