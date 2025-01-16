الشبورة المائية تُربك حركة السير بالإسكندرية.. والمحافظة تُحذّر قائدي المركبات

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تشهد محافظة الإسكندرية، بدءًا من يوم الجمعة 17 يناير وحتى الأحد 19 يناير 2025، حالة من انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب، وفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويذكر أنه قد أثرت الشبورة بشكل ملحوظ على حركة السير، خاصة في الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما دفع المحافظة إلى إطلاق تحذيرات للسائقين لتوخي الحذر أثناء القيادة، واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الحوادث.

وأوصت المحافظة بعدد من الإرشادات لضمان سلامة السائقين، من أبرزها القيادة بهدوء، تشغيل كشافات الشبورة، زيادة مسافات الأمان بين المركبات، وتشغيل مساحات الزجاج بانتظام.

 

 وشددت  المحافظة بناءا ذلك على ضرورة الامتناع عن القيادة في حال انعدام الرؤية تمامًا، مع فتح زجاج السيارة جزئيًا لمنع تكثف بخار الماء.

وتأتي هذه التحذيرات في إطار حرص الأجهزة التنفيذية على سلامة المواطنين، خاصة مع تزايد الحوادث المرورية خلال فترات الشبورة الكثيفة.

 

 

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