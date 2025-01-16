تحذير بشأن حالة الطقس.. ظاهرة جوية تؤثر على الأجواء غدًا الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على كل المحافظات والمدن المصرية.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس شديد البرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكوَّن الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، والتي تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نصائح مهمة

وشددت هيئة الأرصاد على ضرورة القيادة بهدوء تام، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، وعدم القيادة في حال انعدام الرؤية، وفتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة، واستعمال مسّاحات الزجاج باستمرار، وإضاءة كشافات الشبورة المائية.

وبحسب الهيئة، فإن طقس اليوم الخميس يشهد شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

ومن المقرر أن يشهد طقس اليوم الخميس 16 يناير 2025 نشاطًا للرياح أحيانًا، على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، وفقا للهيئة.

درجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة المتوقعة

وتستعرض بوابة "الفجر" في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب المحافظات وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 13 والعظمى 21.

- العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 20.

- 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 20.

- كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 20.

- دمياط الصغرى 14 والعظمى 19.

- بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 20.

- الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 24.

- السويس الصغرى 10 والعظمى 23.

- العريش الصغرى 08 والعظمى 22.

- رفح الصغرى 07 والعظمى 22.

- طابا الصغرى 10 والعظمى 21.

- شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26.

- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 21.

- العلمين الصغرى 10 والعظمى 20.

- مطروح الصغرى 11 والعظمى 21.

- الغردقة الصغرى 16 والعظمى 25.

- مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 24.

- الفيوم الصغرى 11 والعظمى 24.

- بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 24.

- المنيا الصغرى 11 والعظمى 25.

- أسيوط الصغرى 12 والعظمى 26.

- سوهاج الصغرى 12 والعظمى 26.

- قنا الصغرى 14 والعظمى 29.

- الأقصر الصغرى 13 والعظمى 29.

- أسوان الصغرى 15 والعظمى 30.

- الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 27.