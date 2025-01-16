تموين شرق تضبط لحوم ومصناعتها منتهية الصلاحية

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الحملة

 قامت إدارة تموين شرق الإسكندرية برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وتحت إشراف  أحمد حسن رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بعدة حملات على الأسواق والمحلات بنطاق الادارة والتى أسفرت عن الأتى:

ضبط مطعم بحيازته كمية من اللحوم داخل ديب فريزر دون اي بيانات ومتغيرة الخواص من حيث الشكل والرائحة حيث تم ضبط الكميات الأتية:

25 كجم كبدة مجمدة منتهية الصلاحية 

10  كجم لحمة مفروم دون أي بيانات لها

12 كجم  لحمة بقري دون بيانات بها تغير فى الخواص

8 كجم سجق دون اي بيانات يوجد به تغير بالخواص

3.5 كجم برجر دون اي بيانات له

تحرير عدد 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار للسلع الغذائية

تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لمخبز شامي حر

تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية

تحرير محضر توقف لبقال تموينى دون أذن
 
و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

وأكدت مديرية التموين في الإسكندرية على مدى حرصها الدائم لرصد أي مخالفات قانونية من جهة المحال التجارية حرصًا منها على سلامة المواطنين.

الإجراءات القانونية إدارة تموين التموين الاشتراك القانوني المحال التجارية اللحوم بقال تموينى جهاز حماية المستهل جهاز حماية المستهلك تحرير محضر حملات على الاسواق علي سلامة كافه الإجراءات مخالفات قانونية

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