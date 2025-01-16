حالة الطقس غدا الجمعة 17 يناير 2025.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على كل المحافظات والمدن المصرية.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس شديد البرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الجمعة 17 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا قد تصل حد الضباب على مناطق من شمال الصعيد، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، موضحة أن سرعة الرياح تكون (60:40 كم/س) وارتفاع الأمواج (3.5:2.5 م).

وحذرت الأرصاد الجوية من تكوَّن الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، والتي تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نصائح مهمة بشأن حالة الطقس

وشددت هيئة الأرصاد على ضرورة القيادة بهدوء تام، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، وعدم القيادة في حال انعدام الرؤية، وفتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة، واستعمال مسّاحات الزجاج باستمرار، وإضاءة كشافات الشبورة المائية.



درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة:

العظمي والصغري

القاهرة والوجه البحرى 20 11

السواحل الشمالية 19 11

شمال الصعيد 24 09

جنوب الصعيد 30 13