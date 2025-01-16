إنشاء بنك دم تخزيني بمستشفى شبراهور المركزي وتوريد 5 أجهزة جديدة بـ 2024

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لجنة الإدارة العامة
لجنة الإدارة العامة لبنوك الدم بالدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيانٍ له اليوم، عن إنجازات إدارة بنوك الدم خلال العام الماضى والتي تضمنت إنشاء بنك دم تخزيني بمستشفى شبراهور المركزي بحضور لجنة من الإدارة العامة لبنوك الدم.

وأضاف وكيل الوزارة أن العام الماضى  شهد توريد جهازيِّ هيموجلوبين (قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم) لكل من بنك دم مستشفى بلقاس العام، وبنك دم مستشفى ميت غمر المركزي من التموين الطبي بالعباسية بإجمالي 25 ألف جنيه.

وأشارت الدكتورة فاتن فتحى  مدير إدارة بنوك الدم، إلى أنه جرى توريد 3 أجهزة ميكروبيبيت ثابت سعة (50 ميكرون - 100 ميكرون - 1000 ميكرون) لصالح بنك دم مستشفى دكرنس العام من التموين الطبي بالوزارة، وذلك لحسن سير العمل وانتظامه.

وأوضحت أن إجمالي أعداد المتبرعين الشرفيين لبنوك الدم التجميعية بمحافظة الدقهلية من يناير حتى نهاية ديسمبر الماضى، بلغ 27349  قربة دم، في حين وصل إجمالي أعداد قرب الدم المصروفة للمرضى ببنوك الدم التجميعية والتخزينية خلال الفترة ذاتها 31369 قربة دم.

العام الماضي التموين الطبي إدارة العامة الادارة العامة الهيموجلوبين بمحافظة الدقهلية خلال العام الماضي حافظة الدقهلية محافظة الدقهلية مستشفى بلقاس العام مستشفى دكرنس العام مستشفى ميت غمر المركزي مستشفى دكرنس

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