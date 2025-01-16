وكيل أوقاف الفيوم يجتمع بالإدارة الهندسية لمراجعة جاهزية المساجد لاستقبال رمضان

عقد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، اجتماعًا صباح اليوم الخميس بمقر ديوان المديرية، لمناقشة استعدادات المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن خلال الشهر الكريم.

حضر الاجتماع الأستاذ محمد حمدي، مدير الشؤون المالية والإدارية والهندسية بالمديرية، والمهندسة نشوى صلاح، مسؤولة الشؤون الهندسية، وعدد من القيادات الهندسية والإدارية.

تناول الاجتماع مناقشة عدة قضايا محورية تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء الإداري والعمل المؤسسي، مع التركيز على متابعة جاهزية المساجد لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان.

كما ناقش وكيل الوزارة تطوير الأداء داخل الإدارات المختلفة، وسُبل التغلب على العقبات التي قد تعيق سير العمل، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين الأقسام والإدارات الفرعية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار الدكتور الشيمي خلال الاجتماع إلى أهمية العمل بروح الفريق وتكامل الجهود لضمان توفير بيئة ملائمة للمصلين، بما يعكس رؤية الوزارة في خدمة المجتمع والارتقاء بالعمل المؤسسي.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تنفيذ التوصيات الصادرة ومتابعة تطبيقها بشكل مستمر، لضمان جاهزية المساجد والارتقاء بالخدمات المقدمة خلال شهر رمضان المبارك، بما يتماشى مع تطلعات الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن.