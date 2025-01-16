فرص عمل في 66 شركة بـ 8 محافظات.. تفاصيل وشروط وموعد التقديم

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، في نشرتها نصف الشهرية عن توفر 1855 فرصة عمل جديدة بالتنسيق مع 66 شركة من القطاع الخاص، موزعة على 8 محافظات، وذلك خلال شهر يناير الجاري.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لخلق فرص عمل للشباب وتعزيز اندماج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فرص عمل في 66 شركة بـ 8 محافظات

الفرص الجديدة تتوفر في محافظات: القاهرة، القليوبية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، أسيوط، سوهاج، والبحر الأحمر.

وتشمل التخصصات المطلوبة:

- الهندسة: مهندس اتصالات، مهندسو كهرباء (جميع التخصصات)، مهندسو ميكانيكا، إنتاج وجودة.

- الإدارة: أخصائي موارد بشرية، أخصائي تمويل، مدير صيانة، أخصائي مشتريات.

- الوظائف الفنية: مشرف ميكانيكا، مشرف تنجيد، مشرف إنتاج، مراقب جودة، فنيون في جميع التخصصات.

- الضيافة والمطاعم: شيف، مقدم طلبات، مهن الفندقة بكافة الأقسام.

- الوظائف العامة: أفراد أمن، عمال نظافة، عمال إنتاج، سائقون (رخصة أولى، ثانية، ثالثة).

- ذوو الهمم: فرص خاصة لاستيفاء نسبة الـ5% المطلوبة قانونيًا، برواتب مجزية.

أماكن التقديم

- التقديم متاح حتى نهاية يناير 2025 من خلال:

- مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

- مديريات العمل بالمحافظات.

- الموقع الرسمي لوزارة العمل.

مزايا فرص العمل

- رواتب مجزية تحدد وفق المقابلة.

- تطبيق الحد الأدنى للأجور.

- تأمين صحي واجتماعي.

- التزام بخطة دمج ذوي الهمم

وأشارت الوزارة، إلى أن الوظائف المقدمة لذوي الهمم تأتي ضمن خطة متكاملة لحصر وتدريب وتشغيلهم، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتوجيهات القيادة السياسية بدمجهم في سوق العمل.

وأكد وزير العمل، أهمية المتابعة الدقيقة من المديريات للتأكد من استلام المستحقين للوظائف المعلنة، والحرص على تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع الوظائف.

كما دعا الشباب للاستفادة من برامج التدريب المهني المجانية التي تقدمها الدولة لتأهيلهم لسوق العمل.