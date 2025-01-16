وكيل أوقاف الفيوم يتابع انتظام العمل الدعوي والإداري بإدارة الشواشنة

قام فضيلة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، بتكليف فضيلة الشيخ يحيى محمد، مدير الدعوة، وفضيلة الشيخ محمد عبد الكريم، عضو لجنة المتابعة بالمديرية، بالمرور المفاجئ على إدارة الشواشنة، لمتابعة سير العمل الدعوي والإداري وضمان انضباطه.

وخلال جولتهما، أكد فضيلة الشيخ يحيى محمد على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية للمساجد لمراقبة الأنشطة الدعوية عن كثب، بما يضمن استمرار المساجد في أداء دورها المحوري في نشر الفكر الوسطي، وخدمة الدين والوطن. كما شدد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة داخل وخارج المساجد، وخاصة أسطحها، لضمان استقبال المصلين في بيئة نظيفة ومشرفة، مع إزالة أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري للمساجد.

وأشار الشيخ يحيى إلى أن الإشراف المباشر من قبل مديري الإدارات أمر ضروري لضمان تنفيذ تلك التعليمات، موضحًا أن القيادة الدعوية يجب أن تتحلى بالوعي التام بالرسالة العظيمة التي شرفها الله بها، مع الالتزام بالسلوك المنضبط والمظهر اللائق.

واختتمت الجولة بالتأكيد على أهمية الالتزام بالحضور والانضباط من قبل جميع العاملين بالمساجد، مع توجيههم بأداء واجبهم الدعوي والوطني على أكمل وجه، تحقيقًا لرؤية الوزارة في تعزيز دور المساجد كمنارات للفكر المعتدل.