وزير الخارجية السعودي يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس البرلمان ورئيس مجلس النواب في تايلند

السعودية
بوابة الفجر

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم في العاصمة التايلندية بانكوك رئيس البرلمان رئيس مجلس النواب في مملكة تايلند السيد وان محمد نورماثا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى مملكة تايلند.

وجرى خلال اللقاء استعراض التقدم في العلاقات الثنائية، ومناقشة أوجه التعاون بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد البتال، ومساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبدالرحمن السحيباني، ومستشار الوزير محمد اليحيى، ومساعد مدير عام مكتب الوزير وليد السماعيل.

الأمير فيصل بن فرحان الحرمين الشريفين العلاقات الثنائية خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس النواب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

خالد الغندور: الشمال القطري لا يُمانع التعاقد مع أكرم توفيق في يناير ولكن

خالد الغندور: رحيل خمس لاعبين عن مودرن سبورت في الميركاتو الشتوي و٤ صفقات جديدة

أشرف حمادة إمام: أبارك لزيزو لتخطيه أهداف والدي..وهو أفضل لاعب حاليا في مصر

خالد الغندور: ياسر علي يقود الطلائع أمام سيراميكا في كأس مصر وبسيوني يعود بعدها

أوشاكوف: ننتظر بهدوء أن يأخذ فريق ترامب مكانه ثم سنرى ما سيحدث

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

جماهير الزمالك تسخر من جوميز بعد الهزيمة المذلة

شبيبة القبائل يرفض بيع لاعبه بعد اهتمام الأهلي