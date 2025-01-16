وزير الخارجية السعودي يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس البرلمان ورئيس مجلس النواب في تايلند

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم في العاصمة التايلندية بانكوك رئيس البرلمان رئيس مجلس النواب في مملكة تايلند السيد وان محمد نورماثا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى مملكة تايلند.

وجرى خلال اللقاء استعراض التقدم في العلاقات الثنائية، ومناقشة أوجه التعاون بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد البتال، ومساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبدالرحمن السحيباني، ومستشار الوزير محمد اليحيى، ومساعد مدير عام مكتب الوزير وليد السماعيل.