مصدر امني يوضح حقيقة القبض علي أحد الأشخاص دون وجه حق بالغربية

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى وروجت لها المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على ( أحد الأشخاص - مقيم بالغربية )  دون وجه حق لمنعه من المشاركة بإحدى المسابقات الإلكترونية لصناع المحتوى.
 

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30/12/2024 فى إطار إجراءات مقننة لتعاملة غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.. وضُبط بحوزته ( أكثر من 163 ألف دولار – هاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وقررت النيابة العامة إحالته للمحكمة الإقتصادية.

 

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروجى تلك الإدعاءات الكاذبة.

القبض على شخص الغربية مصدر أمني

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