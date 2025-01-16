تعرف على..رسوم امتحانات الثانوية العامة 2025

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل رسوم امتحانات الثانوية العامة 2025، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2024.

رسوم امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم التقدم للامتحانات على النحو التالي:

1- المرة الأولى أو الثانية: (رسوم التقديم 200 جنيه - رسوم إضافية 10 جنيهات - الإجمالي 210 جنيهات).

2- المرة الثالثة أو الرابعة: (رسوم إضافية 210 جنيهات - الإجمالي 410 جنيهات).

هذه الرسوم تتضمن الغرامات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها وفق التعليمات الصادرة من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2025

- الدور الأول: يبدأ يوم السبت 14 يونيو 2025.

- الدور الثاني: يبدأ يوم السبت 16 أغسطس 2025.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 إلكترونيًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مع تحديد مواعيد تسليمها للمدارس، وفقًا للتفاصيل التالية:

1- فتح باب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس: يبدأ يوم الأحد 9 فبراير 2025.

2- آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية: ينتهي يوم الخميس 20 فبراير 2025.

3- آخر موعد لتسليم الاستمارة للمدارس: يتم تسليمها يوم الخميس 27 فبراير 2025.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة إلكترونيًا

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني:

- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم المخصص لتسجيل الاستمارات.

- ملء البيانات بدقة: تسجيل جميع البيانات المطلوبة، والتأكد من إدراج المواد الدراسية التي سيؤدي الطالب الامتحان فيها، وفق النظام (الجديد أو القديم).

- طباعة الاستمارة: طباعة الاستمارة الإلكترونية كاملةً.

- متطلبات تسليم الاستمارة للمدارس: على الطالب تسليم استمارة الثانوية العامة إلى مسؤول شؤون الطلبة بالمدرسة مرفقة بما يلي:

1- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر.

2- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

3- عدد 3 صور شخصية حديثة مقاس 4×6 سم، ومطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة، ومدون أسفل الصورة اسم الطالب كاملًا، على أن تُختم الصور من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.

4- الإقرارات والتوقيعات المطلوبة: توقيع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق، الذي ينص على: عدم حيازة الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجان الامتحانات.

5- تعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية وكشوف "150 د" بعد مراجعتها، وفقًا للنماذج المطبوعة من موقع الوزارة.