الناتو يعتزم إجراء أكثر من 100 مناورة عسكرية خلال عام 2025

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بوابة الفجر



أعلن قائد قوات حلف الناتو في أوروبا كريستوفر كافولي أن الحلف يعتزم إجراء 107 مناورات عسكرية خلال العام الجاري.

وقال كافولي في مؤتمر صحفي عقب لقاء رؤساء أركان القوات المسلحة في دول الحلف: "الناتو سيجري 107 مناورات عسكرية
وأشار كافولي إلى أن هدف هذه المناورات الرئيسي هو رفع الاستعداد القتالي للحلف.

وفي وقت سابق، اعترف الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته بأن روسيا تنفق أقل بكثير على الدفاع، لكنها تفعل ذلك بشكل أكثر فعالية من الدول الأعضاء في الحلف.

واعتبر أن من الضروري، لزيادة الإنفاق العسكري، ليس رفع الضرائب، بل خفض الإنفاق على الدعم الاجتماعي في الدول الأوروبية. مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تنفق ربع الدخل القومي على المعاشات التقاعدية والصحة والمزايا الاجتماعية، مشددا على أن "الناتو بحاجة إلى هذه الأموال لجعل الدفاع أكثر قوة".

وكان حلف "الناتو" قد وضع هدف الـ 2% لدوله الأعضاء في عام 2014. ولكن ترامب طالب دول الحلف الأسبوع الماضي بأن ترفع نفقات الدفاع إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة عضو

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