عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة سيلتا فيجو في كأس الملك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سيلتا فيجو في المباراة التي ستقام مساء اليوم الخميس على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة سيلتا فيجو في كأس الملك

  • حراسة المرمى: أندري لونين.
  • خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، فرام جارسيا.
  • خط الوسط: لوكا مودريتش، داني سيبايوس، أوريلين تشواميني.
  • خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، براهيم دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في كأس الملك

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الملك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق فهد العتيبي.
 

مواد متعلقة

صدمة لجماهير ليفربول.. أرنولد يوافق على الانتقال إلى ريال مدريد

الكشف رد فعل كارلو أنشيلوتي بعد الهزيمة من برشلونة

Elfagr.org

الأكثر قراءة

خالد الغندور: الشمال القطري لا يُمانع التعاقد مع أكرم توفيق في يناير ولكن

خالد الغندور: رحيل خمس لاعبين عن مودرن سبورت في الميركاتو الشتوي و٤ صفقات جديدة

أشرف حمادة إمام: أبارك لزيزو لتخطيه أهداف والدي..وهو أفضل لاعب حاليا في مصر

خالد الغندور: ياسر علي يقود الطلائع أمام سيراميكا في كأس مصر وبسيوني يعود بعدها

أوشاكوف: ننتظر بهدوء أن يأخذ فريق ترامب مكانه ثم سنرى ما سيحدث

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

جماهير الزمالك تسخر من جوميز بعد الهزيمة المذلة

شبيبة القبائل يرفض بيع لاعبه بعد اهتمام الأهلي