عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة سيلتا فيجو في كأس الملك

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سيلتا فيجو في المباراة التي ستقام مساء اليوم الخميس على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة سيلتا فيجو في كأس الملك

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، فرام جارسيا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، داني سيبايوس، أوريلين تشواميني.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، براهيم دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في كأس الملك

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الملك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق فهد العتيبي.

