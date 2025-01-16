أعلن البرتغالي روبن أموريم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره ساوثهامبتون، مساء اليوم الخميس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامتون، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دي ليخت، ماغواير، يورو.

خط الوسط: أماد ديالو، أوغارتي، كوبي ماينز، مزراوي.

وفي الهجوم: برونو فيرنانديز، هويلوند، جارناتشو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامتون

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ هي التي ستقوم بإذاعة مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي، وتحديدا عبر قناة beIN Sports 1HD.

