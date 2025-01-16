المصري يفوز على فاركو بهدف نظيف بالدوري

الفجر الرياضي
المصري
المصري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الفوز على نظيره فريق فاركو بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهما  بالجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

المصري يفوز على فاركو بهدف نظيف  بالدوري 

سجل هدف النادي المصري محمد مخلوف مدافع الفريق البورسعيدي في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يحتل النادي المصري المركز الرابع برصيد 15 نقطة بينما يحتل فريق فاركو المركز التاسع برصيد 10 نقاط من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.  

خاض فريق النادي المصري، هذه المباراة بتشكيل مكون من  
محمود جاد لحراسة المرمى،  أحمد عيد،  محمد هاشم، خالد صبحي  ، حسن علي لخط الظهر، محمد مخلوف،  يوسف الجوهري  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، أحمد القرموطي، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، كريم العراقي،  عمرو سعداوي،  محمد دبش، سامادو أتدجيكو، خالد الغندور، كريم بامبو، سمير فكري، صلاح محسن.

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ادار هذه المباراة  الطاقم  التحكيم المكون  من محمد الصباحي حكمًا للساحة ومعه كل من أحمد نوفل وإيهاب فكري  كمساعدين، بالإضافة إلى محمود منصور   حكمًا رابعًا، فيما يتولى خالد جمال الغندور مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله محمد عبد الحافظ.

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