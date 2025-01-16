اتحاد جدة يفوز برباعية على حساب الرائد ويقترب من الصدارة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة الفوز بنتيجة 4ـ1 على حساب نظيره الرائد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة دوري روشن  للمحترفين السعودي.

اتحاد جدة يفوز برباعية على حساب الرائد ويقترب من الصدارة

انطلقت المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة على " عبدالله فيصل "

بدأت المباراة قوية من جانب فريق اتحاد جدة محاولات وضغط هجومي
افتتح لاعبي اتحاد جدة التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق المحترف الفرنسي  كريم بنزيما

نجح لاعبي اتحاد جدة في استغلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الدقيقة 45+2 سجله ستيفن بيرجوين

حاول فريق الرائد تقليص الفارق ونجح في تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني عن طريق نايف هزاري.

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انفرد لاعبي اتحاد جدة بالمباراة وسجل عبدالرحمن العبود الهدف الثالث في الدقيقة 71

في الدقيقة 77 جاء الهدف الرابع لفريق اتحاد جدة عن طريق حسام عوار
الفوز يرفع رصيد فريق اتحاد جدة إلي النقطة 40 في المركز الثاني ويتصدر الهلال بفارق الأهداف بينما يتجمد رصيد الرائد عند النقطة 14 في المركز الثالث عشر.

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