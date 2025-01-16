عاجل | أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس (ختام التعاملات)

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا اليوم الخميس 16 يناير 2025، بمتوسط 35 جنيهًا لعيار 21، مقارنة بمستوياتها في ختام تعاملات يوم أمس الأربعاء.


 

أسعار جنيه الذهب اليوم في مصر


 

وصل سعر جنيه الذهب عيار 21 في محلات الصاغة إلى 30،480 جنيهًا، وهو سعر الذهب الخام دون إضافة المصنعية أو الضرائب أو الدمغات. يزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21.


 

أسعار الذهب اليوم في مصر


 

الأسعار دون مصنعية:

• عيار 24: 4،354 جنيهًا للجرام.

• عيار 21: 3،810 جنيهات للجرام.

• عيار 18: 3،265 جنيهًا للجرام.

• عيار 14: 2،540 جنيهًا للجرام.


 

أسعار الشراء:

• عيار 24: 4،325 جنيهًا للجرام.

• عيار 21: 3،785 جنيهًا للجرام.

• عيار 18: 3،244 جنيهًا للجرام.

• عيار 14: 2،523 جنيهًا للجرام.

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