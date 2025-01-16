لجنة فنية تكشف عدم أثرية 88 قطعة المضبوطة بحوزة مندوب شحن بالفيوم

كشفت نيابة الفيوم، عن نتيجة تقرير اللجنة الفنية المشكلة من خبراء الأثار لفحص القطع المشتبه فى أثريتها، والتى تم ضبطها أول أمس، بحوزة مندوب شحن، حيث أكد التقرير إنه تبين عدم أثريتها، حيث كانت القطع عبارة عن انتيكات مقلده ومزيفة وليست أثرية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم تم ضبطه حال قيام حملة تموينية من مديرية التموين حال تمركزها بكمين بطريق اسيوط الصحراوي الغربي، أثناء قيادة المتهم" إيهاب.س." لسيارة ملاكى رقم "ص س ل 462 مصر"، وبحوزته 88 قطعة يشتبه فى آثريتها وهى عبارة عن 2 تمثالًا كبير الحجم به نقوش حجيرة يشتبه فى أثاريتها، وعدد 86 تمثالًا صغير الحجم يشتبه في اثريته داخل اثنين كرتونة.

وأفاد التقرير بأنه مندوب شحن مسئول عن توصيل انتيكات للمحافظات، مشيرا بأنه قام بإستلام الأنتيكات من أحد الأشخاص، لتوزيعها على التجار في محافظة بني سويف، وتم التحفظ على المضبوطات والسائق.

وقررت النيابة العامة إطلاق صراح مندوب الشحن المتهم بالواقعة التي تحرر عنها المحضر رقم 302 جنح مركز الفيوم.