الزمالك يوضح آخر تطورات إصابات رباعي الفريق

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن ناصر ماهر لاعب وسط الأبيض يسير بخطى ثابتة في تنفيذ برنامجه التأهيلي بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن ناصر ماهر سيخضع لأشعة خلال اليومين المقبلين من أجل الاطمئنان عليه.

وأضاف أن محمد حمدي الظهير الأيسر انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له وبدأ المشاركة في التدريبات دون التحامات.

وفيما يخص أحمد حمدي لاعب الوسط قال:" الاعب بدأ المرحلة النهائية من البرنامج التأهيلي ولا نتعجل عودته، خاصة وأن المرحلة النهائية قد تصل لما يقرب من شهرين، وسيخضع بعدها اللاعب لقياسات طبية وسيتم استطلاع رأي الطبيب الذي أجرى الجراحة له قبل عودته للمشاركة في المباريات".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره حرس الحدود، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة.

