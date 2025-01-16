موعد مران الزمالك الرئيسي تحضيرًا لمباراة إنيمبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الرئيسي في الرابعة عصر غدًا الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من مران الغد على أن يكون المران الختامي يوم السبت المقبل دون حضور إعلامي وفقًا لقرار الاتحاد الأفريقي.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك حسم تأهله لدور الثمانية بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.
 

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