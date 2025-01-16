عبرت جماهير الزمالك عن سخريتها من المدرب السابق لـ "القلعة البيضاء" جوزيه غوميز إثر خسارة فريقه الحالي الفتح على يد الهلال بنتيجة 9 أهداف دون رد، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

جماهير الزمالك تسخر من جوميز بعد الهزيمة المذلة

ورحل المدرب البرتغالي عن نادي الزمالك في منتصف الموسم الماضي لينتقل إلى تدريب النادي السعودي، وذلك بالرغم من تحقيقه نتائج إيجابية مع الفريق المصري، ليترك رحيله أثرًا سلبيًا لدى مشجعي الفريق، خاصة مع اعتقاد البعض بأنه تخلى عنهم في أوقات صعبة بحثًا عن العائد المالي.

وقال أحد المشجعين على منصة "إكس": "غوميز ليس مدربًا على مستوى عالٍ، حتى جماهير الزمالك كانت تعلم ذلك، فهو ليس المدرب الذي يمكن الاعتماد عليه لحل الأزمات".



وكتب آخر: "بعد هذه الخسارة الثقيلة، من المتوقع أن يُرحل غوميز إلى البرتغال قريبًا، لقد فقد دعم جماهير الفتح بعد أن خسر دعم جماهير الزمالك سابقًا".

وأضاف مشجع ثالث: "اختيار غوميز لتدريب أي فريق قرار خاطئ، هذه النتائج تُظهر أنه غير قادر على تحقيق نجاح يُذكر".