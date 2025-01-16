غموض حول مستقبل ساني مع بايرن ميونخ

الفجر الرياضي
ساني
ساني

سجل جناح فريق بايرن ميونخ الألماني، ليروي ساني، هدفين في المباراة التي فاز بها الفريق على هوفنهايم 4-0، ولكن لا يزال حصوله على عقد جديد غير مضمون.

غموض حول مستقبل ساني مع بايرن ميونخ

لم يكن أداء ساني 29 عامًا ثابتًا مع بايرن منذ انتقاله من مانشستر سيتي في 2020.

وينتهي تعاقد ساني مع بايرن ميونخ في يونيو، وأصبح بمقدوره التفاوض مع أندية أخرى، ولكن وسائل الإعلام تكهنت بأنه يرغب في البقاء مع الفريق.

وقال ساني لشبكة سكاي: "في النهاية قلنا سويًا كيف ستسير المباريات المقبلة؟، وبعد ذلك سنرى".

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وأوضح ساني في تصريح لشبكة "سات 1 "مازحًا: "أنا في صفقة انتقال حر، أشعر بالراحة، سنرى ما سيحدث؟".

وافتتح رجل المباراة الشوطين أمام هوفنهايم بتسجيل هدف، وكانت هذه هي أول مباراة يسجل فيها هدفين في "البوندسليغا" منذ أغسطس (آب) 2023.

ولم يحسم المدير الرياضي لبايرن، ماكس إيبرل، مسألة تجديد عقد أحد أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق، ولكنه قال: "الطريقة التي يلعب بها هي ما نريده على وجه التحديد".

وأضاف: "ليروي صاحب جودة مذهلة. وإذا اعتمد عليها مثلما فعل هنا، سيصبح بالطبع لاعب يمكن وضعه في الحسبان في بايرن ميونخ".

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