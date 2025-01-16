أعلن نادي سان لورينزو الأرجنتيني، أنه اقترب من التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس.

كيلور نافاس يقترب من الدوري الأرجنتيني

قالت مصادر من النادي الأرجنتيني: "نافاس عُرض عليه عقد في الأيام الأخيرة، وتم التوصل بالفعل إلى اتفاق بشأن توقيعه، رغم أنه مازالت هناك بعض المسائل المالية التي يتعين حسمها".

وكان سان لورينزو، الذي ضم العام الماضي الإسباني إيكر مونياين، يبحث عن حارس مرمى منذ فترة من الوقت، وهو الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحًا بعد إصابة فاكوندو ألتاميرانو هذا الأسبوع بكسر في عظم الزند في ذراعه اليسرى أثناء جولة الفريق في أوروغواي، ما سيضطره للخضوع لعملية جراحية.

وقال مصدر من النادي: "الإدارة تعمل على ضمان الراتب الأول والتمكن من الحصول على الضمانات والمساهمين للالتزام بالاتفاق".

ولا يرتبط الكوستاريكي المخضرم، 38 عامًا، بأي نادٍ منذ منتصف عام 2024، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، حيث لعب منذ عام 2019 باستثناء فترة قصيرة قضاها في نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب نافاس خمسة مواسم مع ريال مدريد، حيث انضم إليه قادمًا من نادي ليفانتي الإسباني، بعد أداء لا ينسى مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل.