الزوراء العراقي يرسل عرضًا رسميًا إلى الأهلي بعد الاتفاق مع كهربا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي الزوراء العراقي توصل إلى اتفاق نهائي على كافة البنود الخاصة بمحمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي للتعاقد معه في يناير.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تم إرسال عرض رسمي اليوم من جانب النادي العراقي للنادي الأهلي للتعاقد مع محمود كهربا على سبيل الإعارة".

وأضاف:" الأهلي يمتلك عرضين الأن لضم كهربا من الزوراء والاتحاد الليبي لضم كهربا، واللاعب ووكيله توصلوا لاتفاقات مع الناديين".

وأكمل:" الاتحاد الليبي وصل لاتفاق مع كهربا قبل إيقاف قيد النادي الليبي ومن ثم عاد الزوراء بعرض قوي ونجحوا في إقناع اللاعب للانضمام إليهم".

واختتم الغندور: "سيكون هناك جلسة من جانب مسؤولي الأهلي مع كهربا خلال ساعات لحسم الأمر والرد بشكل رسمي على العروض وحسب ما علمنا فاللاعب يفضل الانتقال إلى الزوراء".

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