بعد ظهورها في سره الباتع وشمال إجباري.. رانيا التومي تعود بالكوتش في رمضان 2025

انضمت الفنانة التونسية رانيا التومي، لأبطال مسلسل "الكوتش" الذي يعرض ضمن موسم رمضان 2025.

الفنانة رانيا التومي

وأعلن المخرج أحمد صالح الكيلاني، عن إنضمام الفنانة التونسية رانيا التومي، لمسلسل "الكوتش "ونشر صورتها تجمعهما معا، وعبرت رانيا عن سعادتها قائلة:" "يشرفني انضمامي لمسلسل الكوتش والتعاون مع المخرج وشركة الفارس ميديا للانتاج وفريق العمل.

يذكر أن ظهرت رانيا التومي، في رمضان الماضي مع المخرج خالد يوسف، في مسلسل سره الباتع وأيضًا في مسلسل شمال إجباري ولفتت الانظار اعجبت الجمهور.





ومسلسل " الكوتش" مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي ويشارك رانيا التومي، مجموعة من الفنانين "الكوتش" من إخراج أحمد صالح الكيلاني وإنتاج شركة الفارس ميديا للمنتج سامح عبد العظيم.