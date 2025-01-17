طرح برومو فيلم "نجوم الساحل" بطولة أحمد داش

الفجر الفني
فيلم نجوم الساحل
فيلم "نجوم الساحل"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "نجوم الساحل" بطولة أحمد داش ومايان السيد البرومو الأول للفيلم، تمهيدا لطرحه في السينمات خلال الفترة القادمة.

ترويج فيلم "نجوم الساحل" 

روجت الشركة المنتجة لفيلم “نجوم الساحل”، ونشرت البرومو على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "الساحل هيولع".

تفاصيل برومو فيلم "نجوم الساحل" 

وظهر ببرمو “نجوم الساحل” مجموعة شباب داخل منطقة شعبية، ويقررون السفر إلى الساحل الشمالي لقضاء إجازتهم وعند وصول الشباب إلى الساحل الشمالي يصطدمون بعالم مختلف، ويحدث خلاف بينهم ومجموعة من شباب الساحل، فيخوضون صراعات اجتماعية فيما بينهم، كما يقررون إقامة حفل غنائي يشبه ما يقومون به هؤلاء، وهو ما يشير إلى أن الأحداث ستدور في إطار اجتماعي كوميدي.

قصة فيلم "نجوم الساحل" 

تدور احداث الفيلم في إطار كوميدي، بسبب منافسة بين الشباب في إقامة الحفلات في الساحل، واجتذاب كل من الفريقين أكبر عدد من الضيوف إلى الحفل الخاص به.

ابطال فيلم "نجوم الساحل" 

ويضم فيلم «نجوم الساحل» مجموعة من الأبطال الشباب وهم مايان السيد، على صبحي، أحمد عبدالحميد، على السبح، أحمد داش، تميم حافظ، مالك عماد، وكذلك هو التجربة التمثيلية الأولى لمغني الراب فليكس، والعمل من إخراج رؤوف السيد. 

اخر أعمال أحمد داش

وكان اخر اعمال الفنان أحمد داش، هو مسلسل مسار إجباري، الذي عرض في رمضان الماضي 2024، بجانب الفنانين عصام عمر وصابرين، وبسمة، ونور محمود، ورشدي الشامي، ونور إيهاب وميار الغيطي، وياسمينا العبد، ومحسن منصور، ويظهر كضيف شرف محمود البزاوي، وخالد الصاوي، ومحمد لطفي، وعدد من الوجوه الشابة، وإخراج نادين خان، وتأليف باهر دويدار، وأمين جمال.

فيلم نجوم الساحل ترويج فيلم نجوم الساحل تفاصيل برومو فيلم نجوم الساحل طرح برومو فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش أحدث أعمال أحمد داش آخر أعمال أحمد داش الفنان احمد داش أحمد داش

مواد متعلقة

سيف علي خان يتعرض لحادث طعن ويثير قلق جمهوره

أحمد داش يسرق فيلا محمد صلاح بمسلسل" ساعته وتاريخه"

أحمد داش يُعلن خطوبته عبر إنستجرام ويستعرض إطلالة خطيبته المميزة

سر تصدر أحمد داش للتريند.. تعرف على التفاصيل

Elfagr.org

الأكثر قراءة

قرار جديد من لجنة الحكام الرئيسية فما القصة؟

نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي

مرموش أساسي أمام دورتموند وتوبمولر يتجاهل أنباء الرحيل

هيراكليس يصعد لدور الثمانية في كأس هولندا بثنائية في دي جرافشاب

الدوري الإيطالي.. كفاراتسخيليا يقول "وداعًا" لنابولي

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

مدرب الهلال: رحيل نيمار مسألة وقت

نورويتش سيتي يعزز صفوفه بالتشيكي ماتي يوراسيك