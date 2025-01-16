خالد الغندور: الشمال القطري لا يُمانع التعاقد مع أكرم توفيق في يناير ولكن

الفجر الرياضي
خالد الغندور
خالد الغندور

قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي الشمال القطري يتابع الأحداث الحالية بين النادي الأهلي وأكرم توفيق لاعب الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

خالد الغندور: الشمال القطري لا يُمانع التعاقد مع أكرم توفيق في يناير ولكن

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الشمال القطري أبلغ أكرم توفيق بعدم وجود ما يمنع لضمه في الشتاء بدلًا من الانتظار لنهاية الموسم في حال موافقة الأهلي".

وأضاف:" الشمال القطري يريد ضم اللاعب في يناير ولكن في صفقة مجانية مع تحملهم باقي مستحقات أكرم توفيق لنهاية الموسم".

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واستطرد:" الكرة في ملعب الأهلي الأن بعد رفض اللاعب العرض الأخير المقدم من مسؤولي الأحمر لتجديد تعاقده".

واختتم الغندور:" جزء من أحلام أي لاعب كرة قدم المشاركة في كأس العالم للأندية ولكن هذا لم يصبح في أحلام اللاعب بعد مشاركته في عدد من النسخ في كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي".

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