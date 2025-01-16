خالد الغندور: رحيل خمس لاعبين عن مودرن سبورت في الميركاتو الشتوي و٤ صفقات جديدة

الفجر الرياضي
مودرن سبورت
مودرن سبورت

قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي مودرن سبورت سيرحل عن صفوفه خمس لاعبين في يناير الحالي وسيضم الفريق أربع صفقات على الأقل لتدعيم صفوفه.

خالد الغندور: رحيل خمس لاعبين عن مودرن سبورت في الميركاتو الشتوي و٤ صفقات جديدة

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" عمرو السيسي ومحمود رزق مدافع الفريق يمتلكان عرضًا من سموحة واقتربوا من الرحيل، بينما رحل نادر هشام إلى صفوف السكة الحديد".

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري والقنوات الناقلة

كواليس الصلح بين الزمالك والجزيري

وأضاف:" نادي مودرن سبورت يرغب في بيع أو إعارة اللاعب سكالا هداف الدوري الزامبي السابق بالإضافة إلى فجيري شون".

واختتم:" مودرن سبورت تعاقد مع علي فوزي وأحمد يوسف من إنبي بالإضافة إلى محمد هلال نجم وسط البنك الأهلي ولاعب الشمس محمد زينهم جدو ومن الممكن أن يتم التعاقد مع لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة".

مواد متعلقة

جماهير الزمالك تسخر من جوميز بعد الهزيمة المذلة

الزمالك يوضح آخر تطورات إصابات رباعي الفريق
Elfagr.org

الأكثر قراءة

خالد الغندور: الشمال القطري لا يُمانع التعاقد مع أكرم توفيق في يناير ولكن

خالد الغندور: رحيل خمس لاعبين عن مودرن سبورت في الميركاتو الشتوي و٤ صفقات جديدة

خالد الغندور: ياسر علي يقود الطلائع أمام سيراميكا في كأس مصر وبسيوني يعود بعدها

أشرف حمادة إمام: أبارك لزيزو لتخطيه أهداف والدي..وهو أفضل لاعب حاليا في مصر

أوشاكوف: ننتظر بهدوء أن يأخذ فريق ترامب مكانه ثم سنرى ما سيحدث

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

حصاد جولة مثيرة في القسم الثاني لأندية القاهره

جماهير الزمالك تسخر من جوميز بعد الهزيمة المذلة